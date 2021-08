Natércia avança e vai vacinar jovens de 18 anos nesta sexta-feira (13/8)

Natércia vai imunizar jovens de 18 anos contra a COVID-19 (foto: Ascom/Divulgação) A cidade de Natércia, no Sul de Minas, avançou no processo de vacinação contra a COVID-19 e vai imunizar jovens de 18 anos nesta sexta-feira (13/8). O município tem cerca de 5 mil habitantes e montou um trabalho estratégico para conseguir atingir toda a população.

Natércia está chegando ao fim da imunização contra o novo coronavírus (foto: Ascom/Divulgação)

De acordo com a prefeitura, desde que começou o processo de imunização contra o novo coronavírus, a Secretária de Saúde montou um plano estratégico com toda a equipe para atingir toda a população.

“Trabalhamos desde o início da campanha com a estratégia de saúde da família com toda a equipe. Monitoramos todo o processo. Se caso a pessoa não comparecesse, nossa equipe ia atrás para saber o que houve. Quando a pessoa não aceitava a vacina, a gente explicava o motivo e acabamos sensibilizando a todos da importância do trabalho. Tivemos uma adesão muito boa da população. Também não tivemos perda de nenhuma dose no município”, explica Vivian Androsina, secretária de Saúde.

Dados da prefeitura apontam que Natércia tem 4.812 habitantes e de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), o município aplicou 3.794 primeiras doses, com 100% de cobertura, 1.454 na segunda e 75 doses única da vacina contra a COVID-19.

“Com a segunda dose, já vacinamos a população idosa, comorbidades e algumas pessoas entre 30 e 36 anos, que receberam a Coronavac, com um intervalo de tempo menor entre as doses”, afirma.

Nesta sexta-feira (13/8) vai ser a vez dos jovens de 18 anos ou mais se vacinarem contra a COVID-19. A imunização será das 8h às 10h, no sistema drive thru, em frente ao posto de saúde do Bairro da Chapada. Basta levar o cartão do SUS ou CPF, a carteira de vacinação e um comprovante de residência.

“Até semana passada, éramos a segunda cidade mais avançada do Sul de Minas. Falaram de Passa Vinte, só que gerou alguns questionamentos sobre a localização do município, que não se encontra no Sul de Minas. Se esse município, realmente não pertencer ao Sul, somos os primeiros”, ressalta.

Natércia registrou 434 casos positivos do novo coronavírus e oito mortes confirmadas pela doença.