COVID: Juiz de Fora atinge público de 23 anos na vacinação até sábado (14)

Cidadãos em Juiz de Fora entre 23 e 25 anos devem receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19 até o próximo sábado (14/8), conforme aponta a atualização no calendário de imunização divulgado pela prefeitura da cidade da Zona da Mata nesta segunda-feira (9/8).

A vacinação com a primeira dose foi retomada no município na última quinta-feira (5/8). A aplicação do imunizante estava suspensa desde o dia 29 de julho devido à falta de entrega das vacinas aos estados e municípios por parte do Ministério da Saúde.

Todas as pessoas com idade acima da faixa etária divulgada nesta segunda-feira e que perderam a data original de imunização podem ser vacinadas ao longo desta semana. Quem tem 60 anos ou mais deve procurar o Departamento de Saúde do Idoso (DSI).

Para aplicação de segundas doses, os juiz-foranos devem observar a data informada no cartão de vacina. No entanto, aqueles que perderam o prazo também poderão procurar os postos para receber a dose final.

De modo contínuo, a campanha de vacinação segue contemplando as grávidas, puérperas (mulheres no pós-parto até 45 dias) e lactantes com até seis meses.

Todos os locais e horários para vacinação estão listados no site da prefeitura

Confira o calendário

25 anos (pessoas nascidas entre julho e dezembro) – 10 de julho

24 anos (pessoas nascidas entre janeiro e junho) – 11 de julho

24 anos (pessoas nascidas entre julho e dezembro) – 12 de julho

23 anos (pessoas nascidas entre janeiro e junho) – 13 de julho

23 anos (pessoas nascidas entre julho e dezembro) – 14 de julho

Orientações importantes antes de se vacinar

A prefeitura esclarece que todos que forem receber a segunda dose devem levar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira. Além disso, quem se vacinou contra a influenza deve esperar, pelo menos, 15 dias para ser imunizado contra o novo coronavírus.

As pessoas diagnosticadas recentemente com COVID-19 precisam aguardar um período mínimo de 30 dias após o começo dos sintomas ou do teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.

Além disso, é necessário apresentar documento original com foto (carteira de identidade ou motorista) e comprovante de residência.

Vacinômetro em JF

Até o fechamento desta reportagem, o vacinômetro municipal não havia sido atualizado nesta segunda-feira (9/8). Conforme dados divulgados no domingo (8/8), o município totalizava 343.118 e 166.907 primeiras e segundas doses aplicadas, respectivamente.

A cidade também já tem registrado, desde o início da pandemia, 42.154 casos confirmados de COVID-19 e 1.885 mortes.