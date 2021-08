COVID-19: estoque dura quatro horas, e Lagoa Grande suspende vacinação

Cidade de 9 mil habitantes abriu hoje vacinação, porém teve que encerrá-la por falta de doses (foto: Prefeitura de Lagoa Grande/Divulgação)

Não durou nem quatro horas o estoque de 236 vacinas encaminhadas pelo governo estadual em Lagoa Grande, no Noroeste do estado. A vacinação teve que ser interrompida, e só vai ser retomada quando novas doses forem enviadas - mas ainda não há previsão.

A prefeitura do município de 9 mil habitantes abriu nesta quinta-feira (5/8) a campanha de imunização para pessoas com mais de 35 anos sem doenças crônicas e trabalhadores da indústria e construção civil. Porém, a procura foi tão grande que no começo da tarde as portas do Centro de Especialidades (onde as vacinas são aplicadas) foram fechadas.

Ainda não há uma previsão para a retomada do processo, já que um novo lote precisa ser encaminhado pelo governo estadual. A expectativa é que isso aconteça apenas na semana que vem. Lagoa Grande tem 819 casos confirmados de COVID-19, com 29 mortes. Neste momento, 12 pessoas estão sendo monitoradas diariamente por estarem com o coronavírus. A média diária de novos casos tem variado entre um e dois.

O vacinômetro do governo estadual aponta que o município já aplicou a primeira dose em 4.040 pessoas, a segunda em 1.643, e 119 moradores receberam a vacina de dose única.

A cobertura vacinal na primeira dose para os maiores de 18 anos está em 55,72%, e na segunda dose em 24,3%.