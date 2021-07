Uberaba realiza força-tarefa para acolher pessoas em situação de rua

Com a previsão de temperaturas próximas a 0ºC em todo o Triângulo Mineiro nesta madrugada (29/7), a Casa de Passagem para Migrante/Itinerante de, que conta atualmente com cerca de 50 vagas, está com atendimento ininterrupto para acolhimento provisório de pessoas em situação de rua.No local, otem à disposição atendimentos psicológico e social, refeição, banho, dormitório, cobertor e agasalho.

Além disso, membros da Defesa Civil de Uberaba, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Seds), do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal realizam, desde às 19h dessa terça-feira (27/7), força-tarefa com ações de acolhimento emergencial de pessoas em situação de rua, 24 horas por dia.

Cidades mineiras amargam prejuízo com geadas e temem onda de frio

A ação acontece mediante a previsão de bruscas quedas de, a partir da madrugada desta quarta-feira, com duração prevista até o final de semana.“Por conta do, foram disponibilizadas mais vagas na Casa de Passagem de Uberaba. O pessoal tem à disposição cama quentinha, banho e comida quentes, com toda estrutura, com assistente social e psicóloga, entre outros profissionais que podem ajudar essas pessoas a sair efetivamente das ruas”, destaca a agente de Defesa Civil, Ana Luísa Bilharinho da Silva, que ressalta ainda que a comunidade uberabense também pode ajudar o pessoal que está nas ruas acionando o serviço pelo WhatsApp (34) 99667-4451.