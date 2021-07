Prefeito dança e usa camisa em apoio a comunidade LGBTQIA+ ao se vacinar

O prefeito de Itapecerica recebeu a primeira dose da AstraZeneca nesta quarta (foto: Reprodução/tekoprefeito/Instagram) Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas Gerais, Wirley Reis (Podemos) virou assunto nas redes sociais, nesta quarta-feira (28/7), ao se vacinar contra a COVID-19. Para receber a dose, o gestor tirou o moletom e expôs a camisa em apoio à comunidade Prefeito de, no Centro-Oeste de Minas Gerais,(Podemos) virou assunto nas redes sociais, nesta quarta-feira (28/7), ao secontra a COVID-19. Para receber a dose, o gestor tirou o moletom e expôs a camisa em apoio à comunidade LGBTQIA+



Os vídeos foram postados nas redes sociais dele. No primeiro, ao lado da imagem de Nossa Senhora do Rosário ele diz estar “extremamente feliz” porque iria se imunizar com a primeira dose. “Vacina boa é vacina no braço”, defendeu. Em seguida, aparece na fila do posto de saúde aguardando para ser imunizado.

Em tom de conscientização e em resposta às críticas sobre as reações provocadas pelos imunizantes, ele postou: “E já comecei a ter reações: Sentimentos de alegria e de esperança de dias melhores”. Têko também incentivou a imunização.



“Quando chegar a sua vez, compareça. E também não deixe de tomar a segunda dose”, declarou.

Incentivo

Têko integra o grupo por idade. Aos 39 anos, recebeu a primeira dose da AstraZeneca, da Fiocruz, e classificou o momento como “pura alegria”.



“É algo esperado por todos os brasileiros, com tanto atraso essa vacina tem chegado... Então o coração transbordou de alegria”, afirmou.



O prefeito disse que a intenção, ao gravar os vídeos e se vestir com a camisa, foi se reafirmar como liderança gay.



“A intenção é chamar a atenção para a causa e também me reafirmar como uma liderança política, representante, prefeito, gay assumido. Para mim é um orgulho representar toda essa comunidade, ter a liderança de uma cidade e ser respeitado por ela”, declarou.



Em um ato, Têko destacou duas bandeiras. “As pessoas devem se respeitar e todos se vacinar. É vacina no braço, não escolher vacina e se Deus quiser vamos sair desta pandemia ainda mais fortes”, enfatizou. Para o administrador, os vídeos são uma forma de levar a informação de forma divertida.



Ele ainda criticou a atuação do governo federal no processo de aquisição das vacinas.





“Foi tão difícil, as vacinas chegaram a conta gotas, o governo nesta articulação de compra de vacina foi muito demorado para chegar nos pequenos municípios. Agora está acontecendo e eu venho demostrar com esse ato e camisa, a explosão de alegria de receber essa gota de esperança”, finalizou.

Balanço

Até o momento, 13.484 pessoas receberam a primeira dose em Itapecerica. Destas, 4.711 foram imunizadas com a segunda. Outras 290 doses únicas foram aplicadas.



*Amanda Quintiliano especial para o EM