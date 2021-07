Polícia desarticula grupo que roubou R$ 2 milhões de produtores em Minas

A operação foi resultado de investigações da PCMG, iniciadas em fevereiro deste ano (foto: PCMG/DIvulgação) roubos de fazendas no interior de Minas Gerais foi desarticulada nesta quarta-feira (28/7). Ao todo, 20 integrantes foram detidos durante a Colheita Maldita, da Polícia Civil, que estima que o grupo tenha causado um prejuízo de cerca de R$ 2 milhões. Uma quadrilha especializada emno interior de Minas Gerais foi desarticulada nesta quarta-feira (28/7). Ao todo, 20 integrantes foram detidos durante a operação , da Polícia Civil, que estima que o grupo tenha causado um prejuízo de cerca de R$ 2 milhões.

Ibiá (4)

Uberaba (3)

Sacramento (8)

Perdizes (1)

Patrocínio (3)

Batatais/SP (1)

As buscas resultaram na apreensão de vários celulares e objetos que serão usados nas investigações. Os trabalhos continuam no intuito de prender outros suspeitos, bem como identificar demais integrantes da organização, prendê-los e também recuperar a maior parte de bens possível.

tratores e defensivos agrícolas”, explica a “O objetivo foi desmantelar uma organização criminosa especializada em furtos e roubos de fazendas, visando especialmente”, explica a Polícia Civil

Desde o início deste ano, a quadrilha roubou e furtou aproximadamente 20 maquinários, dezenas de ferramentas elétricas e pneumáticas usadas no campo, além de um caminhão e quantidade expressiva de agrotóxicos.

20 anos de prisão

Os suspeitos podem responder por diversos crimes, como roubo triplamente majorado, receptação e organização criminosa. Se condenados, a pena é de mais de 20 anos de prisão.

Os policiais explicaram que o nome dado à operação advém do prejuízo acumulado na safra e na colheita de soja, além do mau resultado que alguns dos suspeitos já tiveram com a prática dos delitos.

A ação contou com 70 policiais civis do Departamento de Polícia Civil em Uberaba, da Delegacia Regional em Araxá, da Delegacia Rural em Araxá e também das delegacias em Ibiá, Campos Altos, Sacramento, Perdizes, Nova Ponte, Conquista e Santa Juliana.