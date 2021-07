Uberlândia ultrapassa metade da população vacinada contra COVID-19

A quantidade de vacinados corresponde a 50,22% de toda a população de Uberlândia (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação) Uberlândia atingiu metade da população com pelo menos uma dose de imunizantes aplicados. Até nesta segunda-feira (26/7), 351,6 mil pessoas do município do Triângulo Mineiro começaram a imunização contra o coronavírus ou receberam a vacina de dose única.

As primeiras vacinas contra a doença foram aplicadas em Uberlândia em 19 de janeiro. De lá para cá, 334,4 mil pessoas tomaram a primeira dose e outras 17,2 mil receberam vacina de dose única, estando imunizadas.

Somadas, as quantidades de vacinados correspondem a 50,22% de toda a população de Uberlândia, que hoje é estimada em 700 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A cidade ainda tem 118,6 mil pessoas que já receberam as duas doses de vacinas contra a COVID-19. O que equivale a quase 17% da população local.

Nesse momento, a cidade vacina pessoas com idades entre 35 e 39 anos e já abriu cadastro para o público geral de mais de 29 anos, além de seguir com vacinação de outros grupos prioritários.

Desde o início do ano, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 478,5 mil unidades de vacinas e até agora aplicou 98,3% desse total. Os grupos que mais foram vacinados são o dos idosos, seguido das pessoas com comorbidades e público geral com idades entre 40 e 49 anos.