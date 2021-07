Bares e distribuidoras são os campeões de multas e interdições

De 431 interdições, 26,4% foram aplicadas em bares, lanchonetes e restaurantes e 23% realizadas em distribuidoras (foto: Valter de Paula/Secretaria de Governo e Comunicação)

Balanço do primeiro semestre sobre atuação da força-tarefa de fiscalização sobre protocolos de segurança contra a COVID-19 mostrou que em Uberlândia bares e distribuidoras de bebidas foram os que desrespeitaram os decretos do município do Triângulo Mineiro.