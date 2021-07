Uberaba está perto de ter uma Delegacia de Repressão a Crimes Rurais

Duas viaturas da nova delegacia rural de Uberaba devem chegar em setembro (foto: PMMG/Dvulgação) Uberaba já tem R$ 615 mil em emendas parlamentares para a criação de uma Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais, sendo que R$ 315 mil já foram destinados para duas viaturas, armas e munições. Mais R$ 300 mil devem ser liberados em agosto.

“Acredito que no último trimestre de 2021 estejamos com essa unidade já reformulada, com as viaturas que devem chegar em setembro já empregadas e os policiais efetivamente trabalhando na prevenção e combate aos crimes na zona rural”, destacou o chefe do 5º Departamento da Polícia Civil em Uberaba, delegado Felipe Colombari.

A nova delegacia irá funcionar no prédio da Área Integrada de Segurança Pública (Aisp), do Bairro Olinda, que passará por reforma com a segunda parte da verba destinada.



“Estivemos com a prefeita, que garantiu que este recurso, uma vez no caixa do município, será usado para essa finalidade.

Também chegamos a um acordo de que haverá cessão de servidores do município para trabalhar na unidade”, contou Colombari, que acrescenta que o próximo passo será viabilizar parceria junto ao Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba, para garantir a manutenção da unidade, mediante convênio.

Na última quinta-feira (22/7), foi publicada a Resolução nº 8.179 autorizando a criação de Delegacias Rurais no âmbito do Departamento e da Delegacia Regional.

“Desta forma, já vamos viabilizar a transferência de servidores da Regional para montar equipe com atuação exclusiva de combate ao crime rural e proteger o homem do campo”, destacou Colombari.

O delegado finaliza dizendo que ainda falta ser decidido se a nova delegacia rural será exclusiva, com atuação no âmbito do 5º Departamento, atendendo 30 cidades, ou da Delegacia Regional, que engloba cinco municípios.