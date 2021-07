Minas Gerais se aproxima dos 50 mil mortos por COVID-19

Pandemia do novo coronavirus (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) mortes causadas pela COVID-19 no período de 24h. No total, o Estado já soma 49.500 óbitos pelo vírus desde março de 2020. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta sexta-feira (23/7). Minas registrou 123causadas pelano período de 24h. No total, o Estado já soma 49.500 óbitos pelo vírus desde março de 2020. Ossão dodivulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta sexta-feira (23/7).









Já os casos em acompanhamento somam 60.717. Essa classificação se refere a pessoas ainda em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.

Além disso, 6.684 pessoas tiveram alta do hospital no período de 24h, e no atual momento o número total de recuperados do vírus somam 1.818.174 desde março de 2020.









*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra