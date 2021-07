Prefeitura de Teófilo Otoni libera bares e restaurantes até 1 da manhã

Prefeitura da cidade considera que casos de COVID-19 estão reduzindo e por isso ampliou o horário de funcionamento dos bares e restaurantes (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

A partir desta quinta-feira (22/7), bares, restaurantes e lanchonetes de Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha, poderão ficar abertos até a 1h. A decisão foi publicada em um novo decreto de combate à pandemia de COVID-19.

A alteração vale apenas para os bares e restaurantes. Os demais serviços e comércios continuam com as mesmas regras: festas limitadas a 30 pessoas, cultos e cerimônias religiosas com até 30% da capacidade e academias liberadas, desde que os equipamentos sejam higienizados.

A alteração, segundo a prefeitura, é para manter o "equilíbrio econômico" dos estabelecimentos comerciais durante a pandemia, mas foi tomada após a avaliação de queda no número de novos casos de COVID-19.

O Estado de Minas comparou os dados dos dias 18 a 21 de julho, último disponível, que apontam uma redução de 37% no número de casos ativos em Teófilo Otoni - de 191 para 119.

Segundo o último boletim, a cidade tem 13.549 casos confirmados de COVID-19 e 357 mortes registradas. A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está estável há dois dias, em 60%.