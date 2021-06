Unaí libera música ao vivo em bares e restaurantes

A prefeitura de Unaí, no Noroeste de Minas, decidiu liberar a apresentação de músicos em bares e restaurantes da cidade. A determinação já começa a valer nesta quinta-feira (24/6),

A decisão foi anunciada pelo Comando Operacional de Emergência em Saúde de Unaí (COES). Segundo a administração, a liberação atende a um pedido da categoria, que está há mais de um ano sem trabalhar.

Representantes do segmento participaram de reunião do COES e explicaram que, para eles, "não faria diferença apresentar-se para 50 ou 100 pessoas presentes no bar ou restaurante, pois recebem cachês por noite de apresentação", segundo nota publicada pela prefeitura.