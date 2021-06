Desconto em juros e multas de impostos em Unaí pode chegar a 100%

Prefeitura de Unaí oferece descontos de até 100% nos juros e multas de dívidas de impostos como IPTU e ISS (foto: Prefeitura de Unaí/Divulgação)

Unaí, no Noroeste de Minas, podem renegociar dívidas de impostos municipais, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Sobre Serviços (ISS), com descontos de até 100%.

O programa de regularização fiscal, que é chamado de "anistia" pelo município, é apenas para juros e multas pelo não pagamento dos débitos, até mesmo aqueles que já foram para a Justiça. Moradores de, no Noroeste de Minas, podem renegociar dívidas de impostos municipais, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Sobre Serviços (ISS), com descontos de até 100%.O programa de regularização fiscal, que é chamado de "" pelo município, é apenas para juros e multas pelo não pagamento dos débitos, até mesmo aqueles que já foram para a Justiça.





Também é possível renegociar as dívidas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Não há uma estimativa de quanto a prefeitura pretende arrecadar com o pagamento dos débitos.

As multas e juros podem ser parceladas em até 12 vezes. O desconto de 100% só será dado para quem fizer o pagamento à vista.

Veja quais são os descontos dos juros e multas