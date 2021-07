Programa 'Alta Responsável' reduz ocupação de leitos em Congonhas

Pensando emo número dedea cidade de, na Região Central do Estado, criou o projeto '', no Hospital Bom Jesus, que tem o objetivo de desospitalizar pacientes da COVID-19 que estão com quadro clínico maise enviar para suas residências para receber acompanhamentos médicos em casa.

Segundo a chefe da equipe, a médica Janaína Jubé Uhlein, para que opossa ser admitido no programa, é necessário apresentar melhora progressiva em seu quadro. A partir do momento que se identifica essa melhora, os plantonistas dos hospitais fazem contato com a equipe e discutem os casos na busca de viabilizar a transferência para o domicílio.Além disso, a família deve aceitar que otenha seu tratamento continuado em casa e também ter condições de recebê-lo em seu ambiente domiciliar, já que o procedimentonão é compulsório.Após analisados os dados do paciente, a equipe providencia transporte em ambulância e todos osnecessários, já que pessoas em tratamento têm demandas específicas. Após a desospitalização e transporte para domicílio, a equipe passa a visitar os pacientes diariamente paraa evolução positiva do quadro de saúde do mesmo.

Dependendo do estado do indivíduo, a equipe faz mais visitas ao longo do dia. Além de monitorar o paciente, os técnicos realizam asnecessárias, fazem sessões de fisioterapia, motora e respiratória, e também colhem material para exames laboratoriais, quando necessário. A alta médica ocorre quando o paciente se encontra plenamente