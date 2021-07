COVID-19: BH deve vacinar pessoas de 36 anos até o fim de julho

Vacinação contra o coronavírus, em BH, alcançará quem tem 36 anos no fim de julho (foto: Pixabay/ divulgação)

A Prefeitura de Belo Horizonte () anunciou que vai vacinar contra a-19, até o fim de julho, as pessoas de 36 anos que moram na capital. A informação foi divulgada pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, em entrevista ao programa Chamada Geral, da rádio Itatiaia.





No início da tarde desta quarta-feira (21/7), a PBH informou que o público de 38 e 39 anos, completos até 31 de julho, exclusivamente residentes da capital, será vacinado a partir desta quinta-feira (22/7).Leia também: Posso beber depois de vacinar? Especialista esclarece sua dúvida Também será antecipada, para este fim de semana, a segunda dose de quem tem 52 anos.



O secretário disse à rádio que a faixa dos 36 anos será vacinada em 29 de julho.



A ampliação foi possível depois que Minas Gerais recebeu o 31º lote de imunizantes, com 841.960 doses, nessa terça-feira (20/7).



Setenta por cento do total serão destinados à vacinação por faixa etária. Outros 30% serão usados para a segunda dose dos grupos prioritários.

Desse lote, Belo Horizonte recebeu cerca de 154 mil vacinas.

O horário de funcionamento, em dias úteis, dos postos fixos e extras será das 8h às 17h. Nos pontos de drive-thru, das 8h às 16h30.



Neste sábado (24/7), exclusivamente, os postos fixos, extras e os pontos drive-thru funcionarão das 8h às 13h.



No momento da vacinação, as pessoas das faixas etárias anteriormente citadas, precisam seguir as seguintes orientações:

Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a COVID-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Vacinação em BH

Já as pessoas de 52 anos, para a conclusão do esquema vacinal contra o novo, devem apresentar o cartão com a aplicação da primeira dose, o comprovante de residência, documento de identidade e CPF.As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo. Os postos, que são específicos para cada público, estarão disponíveis no portal da Prefeitura de BH. Os usuários devem ficar atentos e sempre checar os locais antes de se deslocar aos endereços. Os locais são dinâmicos e passam por alterações diariamente por questões de logística para evitar aglomeração do público.

Belo Horizonte ultrapassou, nessa terça-feira (20/7), a marca de 500 mil pessoas vacinadas contra a COVID-19 com a segunda dose.



Conforme o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, 510.365 moradores da capital completaram o esquema de imunização até o momento. Outras 35.186 receberam a dose única da Janssen (Johnson & Johnson).



Assim, segundo os registros oficiais, há 545.551 pessoas totalmente imunizadas contra o novo coronavírus em BH.

Sobre a primeira dose, a prefeitura contabiliza 1.317.820 aplicações. Esses números significam que a capital mineira tem 57,6% do seu público-alvo imunizado com a primeira injeção, enquanto 23,2% completaram o esquema vacinal.





