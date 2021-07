BH amplia vacinação para pessoas de 39 e 38 anos; confira as datas

Neste sábado (24/7), exclusivamente, os postos fixos, extras e os pontos drive-thru funcionarão das 8h às 13h (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

22 de julho, quinta-feira: pessoas de 39 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

23 de julho, sexta-feira: pessoas de 38 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

24 de julho, sábado: segunda dose para pessoas de 52 anos;

Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

A Prefeitura de Belo Horizonte () vai ampliar a vacinação contra a-19. O público deanos, completos até 31 de julho, exclusivamente residentes da capital, será vacinado a partir desta quinta-feira (22/7). Também será antecipada a segunda dose das pessoas acima de 52 anos.O horário de funcionamento, em dias úteis, dos postos fixos e extras será das 8h às 17h e os pontos de drive-thru das 8h às 16h30. Neste sábado (24/7), exclusivamente, os postos fixos, extras e os pontos drive-thru funcionarão das 8h às 13h.Já as pessoas de 52 anos, para a conclusão do esquema vacinal, devem apresentar o cartão com a aplicação da primeira dose, o comprovante de residência, documento de identidade e CPF.As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo. Os postos, que são específicos para cada público, estarão disponíveis no portal da Prefeitura.Os usuários devem ficar atentos e sempre checar os locais antes de se deslocar aos endereços. Os locais são dinâmicos e passam por alterações diariamente por questões de logística para evitar aglomeração do público.

Belo Horizonte ultrapassou, nessa terça-feira (20/7), a marca de 500 mil pessoas vacinadas contra a COVID-19 com a segunda dose. Conforme o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, 510.365 moradores da capital completaram o esquema de imunização até o momento. Outras 35.186 receberam a dose única da Janssen (Johnson & Johnson).



Assim, segundo os registros oficiais, há 545.551 pessoas totalmente imunizadas contra o novo coronavírus em BH.

Sobre a primeira dose, a prefeitura contabiliza 1.317.820 aplicações. Esses números significam que a capital mineira tem 57,6% do seu público-alvo imunizado com a primeira injeção, enquanto 23,2% completaram o esquema vacinal.





