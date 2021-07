Secretário de BH: quem não tomar 2ª dose no prazo vai para o fim da fila

Secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto (foto: Alexandre Gusanshe/EM/DA Press)

22 de julho, quinta-feira: pessoas de 39 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

23 de julho, sexta-feira: pessoas de 38 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

24 de julho, sábado: segunda dose para pessoas de 52 anos;

O secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto, afirmou nesta quarta-feira (21/7) que a prefeitura não vai mais '' vacina contra apara pessoas convocadas para a segunda dose que não procuraram postos para completar o esquema vacinal. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Itatiaia."Muitas pessoas não procuraram postos para tomar a segunda dose. Fizemos uma revisão nos processos de trabalho. Agora, as pessoas (que não procuraram os postos) que procurarem os postos mais de uma semana depois do dia marcado no cartão de vacina vão para o final da fila", informou o secretário.Ele explica que essas vacinas serão utilizadas para prosseguir a imunização. "Nós não podemos ficar maissegunda dose de vacinas para as pessoas que não têmcom ada", disse. "Lembrando que vacinar é um ato coletivo. Não estamos pensando apenas na proteção individual", acrescentou.A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai ampliar a vacinação contra a COVID-19. O público de 38 e 39 anos, completos até 31 de julho, exclusivamente residentes da capital, será vacinado a partir desta quinta-feira (22/7). Também será antecipada a segunda dose das pessoas acima de 52 anos.Ainda na entrevista, o secretário informou que as pessoas de até 36 anos serão vacinadas até o fim do mês. O calendário oficial da PBH ainda não foi divulgado com as datas.