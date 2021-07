COVID-19: Betim faz mutirão para aplicação da 2ª dose

Quem aguarda a segunda dose da Astrazeneca pode se dirigir até a UBS de sua referência, conforme cronograma por idade. Quem espera a dose 2 da CoronaVac tem que aguardar contato do agente de Saúde (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) mutirão foi organizado em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), para aplicar a segunda dose da vacina Oxford Astrazeneca contra a COVID-19. Estão sendo chamadas para a segunda etapa da imunização cerca de 19 mil pessoas com idade entre 60 e 64 anos, que receberam a primeira dose nos meses de abril e maio. A vacinação será organizada por idade e dias da semana e ocorrerá nas 36 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 17h. Umfoi organizado em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), para aplicar ada vacina Oxfordcontra a. Estão sendo chamadas para a segunda etapa da imunização cerca de 19 mil pessoas com idade entre, que receberam a primeira dose nos meses de abril e maio. A vacinação será organizada por idade e dias da semana e ocorrerá nas 36 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 17h.



Para receber a segunda dose é necessário apresentar o cartão de vacina com o registro da aplicação da primeira dose e um documento de identidade com foto. Quem foi vacinado contra a gripe nos últimos dias deve respeitar o intervalo mínimo de 14 dias para receber a vacina contra a COVID-19.



Dose 2 da CoronaVac será por agendamento



Já as pessoas que receberam a primeira dose da vacina Coronvac, a aplicação da dose 2 será por meio de agendamento. Elas devem aguardar o contato dos agentes de Saúde. Também a partir desta terça-feira (20/7), as mais de 7.700 pessoas de 56 a 58 anos que receberam a primeira dose em junho, e de 48 e 47 anos, imunizadas no início de julho, serão agendadas pela prefeitura para completar o ciclo de imunização.



As equipes das UBSs entrarão em contato com os usuários, por telefone ou por meio do Agente Comunitário de Saúde, para marcar dia e horário. “Estamos avançando bastante na imunização e precisamos que todos continuem colaborando para que, juntos, possamos vencer a pandemia o mais breve possível. O intuito da prefeitura sempre foi de preservar vidas. Com o encerramento do ciclo desses dois grupos de imunizantes, cerca de 26 mil pessoas terão sido beneficiadas”, pontua o secretário de Saúde.



O Ministério da Saúde anunciou que recebeu, na semana passada, mais de 8,4 milhões de doses de vacinas contra a COVID-19 que ainda serão repassadas aos Estados. Com isso, segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, há a expectativa de que Betim anuncie um mutirão de vacinação para o próximo sábado (24/7), para pessoas na faixa etária de 40 anos. A probabilidade é que a nova remessa de doses chegue à cidade ainda nesta semana.



Trabalhadores industriais continuam sendo imunizados com primeira dose



Também haverá continuidade, nesta semana, a imunização dos trabalhadores industriais. Este é um dos maiores grupos prioritários do município, com aproximadamente 50 mil pessoas. Nas grandes empresas, a vacinação está sendo realizada com o apoio dos departamentos de saúde da própria fábrica. Já para os profissionais das indústrias de médio e pequeno porte, a imunização está sendo realizada no Betim Shopping e no Cerest, por meio de agendamento. Os trabalhadores devem aguardar o comunicado da empresa com os detalhes de dia e horário que eles receberão a vacina.

Cronograma



Mutirão de aplicação dose 2 - Astrazeneca

Terça-feira (20/7) - 64 anos

Quarta-feira (21/7) - 63 anos

Quinta-feira (22/7) - 62 anos

Sexta-feira (23/7) - 61 anos

Segunda-feira (26/7) - 60 anos

Local: nas 36 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 17h

Aplicação dose 2 - CoronaVac



Por meio de agendamento – aguardar contato dos agentes de Saúde

Local: nas 36 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 17h