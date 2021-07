Retomada de profissionais da educação é divulgada em Contagem

Escola Villa-Lobos, em Contagem, é uma das unidades que vai retomar aulas presenciais (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação)

Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, agora divulgou como será o retorno dos profissionais da educação, incluindo aqueles que são maiores de 60 anos. Após a publicação do calendário completo da volta às aulas presenciais , a prefeitura de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, agora divulgou como será o retorno dos profissionais da educação, incluindo aqueles que são maiores de 60 anos.

Além das regras básicas, como uso de máscaras, álcool em gel e medidas de distanciamento social, o decreto estimula a criaçaõ de escalas de trabalho e revezamento de equipe, alternando com o teletrabalho (home office).

De acordo com a subsecretária de recursos humanos da Secretaria de Administração, Érica Mendonça, a retomada será gradual.



“No entanto, os servidores que já completaram o esquema vacinal devem voltar imediatamente. Além disso, o gestor de cada órgão deve avaliar se o local de trabalho comporta de forma segura todos os agentes e se é possível manter os protocolos sanitários, como o distanciamento”, orienta.

Agentes públicos com idade igual ou superior a 60 anos poderão exercer as atividades em regime presencial, 14 dias após ter tomado a segunda dose da vacina contra COVID-19.



Agentes públicos com comorbidade seguem o mesmo critério: poderão permanecer em teletrabalho ou sobreaviso até que completem o esquema vacinal.

Apesar de determinar a volta ao trabalho presencial, existem algumas exceções. Grávidas, mulheres que deram à luz em até 45 dias e quem tenha qualquer sintoma gripal (mesmo que não seja COVID-19) podem trabalhar remotamente. Tudo deve ser comprovado com atestados ou documentos.

O servidor que injustificadamente se recusar a ser vacinado contra a COVID-19 poderá ser convocado a retornar ao trabalho presencial, não cabendo a situação de sobreaviso.



O Decreto 240/21 aplica-se aos servidores efetivos e comissionados, contratados temporários, empregados públicos e estagiários.