Ouro Preto vai vacinar população de 34 anos ou mais nesta sexta (16/7)

Até 9 de julho, última atualização, Ouro Preto já havia imunizado parcialmente, com a primeira dose, 52,3% da população, e imunizado completamente, com a segunda dose ou dose única, 14,58% da população (foto: Leandro Coure EM. D.A. Press) primeira dose da vacina contra a COVID-19 nesta sexta-feira, 16 de julho. A fila da vacinação em Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais, tem mostrado uma aceleração. A população de 34 anos ou mais já poderá receber ada vacina contra a COVID-19 nesta sexta-feira, 16 de julho.

Dentre as cidades da microrregião, Ouro Preto é a mais avançada e, segundo a Secretaria de Saúde, o avanço tem causado dúvidas como por exemplo, se o público prioritário já foi imunizado.

De acordo com a secretária de saúde, Glauciane do Nascimento, a adesão do público convocado, incluindo o prioritário, tem sido satisfatória e o avanço no processo de imunização se deu porque a equipe calculou a população vacinada extraída no sistema Esus-VE, em seguida foi verificada a população por faixa etária cadastrada no cartão SUS.

De acordo com a Secretaria de Saúde, até sexta-feira, 9 de julho, Ouro Preto já havia imunizado parcialmente, com a primeira dose, 52,3% da população, e imunizado completamente, com a segunda dose ou dose única, 14,58% da população. Esses dados ainda não incluem a vacinação desta semana.

Considerando o senso do IBGE de 2010, que aponta a população ouro-pretana em 74 mil habitantes, a Secretaria de Saúde afirma que quando se considera o percentual da população vacinável, ou seja, maiores de 18 anos, o município já atingiu 74% para a primeira dose e 20% segunda dose.

“Dentre o público 100% imunizado, os trabalhadores de Educação já foram imunizados há mais de 15 dias”, afirma a secretária.

A imunização acontecerá no Centro de Convenções, de 7h30 às 16h, em estilo drive-thru no posto de saúde da UFOP, de 7h30 às 12h.

Compartilhar estratégias

De acordo com a Secretaria de Saúde, os bons resultados até o momento no processo de vacinação da população não são motivo para se vangloriar e nem disputar com as cidades vizinhas. A divulgação dos dados tem o objetivo de dizer que o município está à disposição para contribuir com estratégias de vacinas nas outras cidades da microrregião.

“A única e exclusiva intenção que temos é de imunizar o máximo da nossa população o mais breve possível. Proteger toda a microrregião deve ser uma tarefa compartilhada entre as gestões municipais, além disso, temos compromisso com a transparência das informações para todos os ouro-pretanos”.