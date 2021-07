Patos de Minas vai vacinar pessoas de 30 a 39 anos contra a COVID-19

A expansão para novo público se deu pelo andamento da vacinação local (foto: Divulgação/Prefeitura de Patos de Minas)

Patos de Minas vai vacinar pessoas com idades entre 30 e 39 anos contra a COVID-19, segundo informou o município do Alto Paranaíba. O cadastro para esse grupo foi aberto nesta quarta-feira (14/7) e pode ser feito no site da prefeitura (http://patosdeminas.prefeituras.net) vaipessoas com idades entrecontra a, segundo informou o município do Alto Paranaíba. Opara esse grupo foi aberto nesta quarta-feira (14/7) e pode ser feito no site da prefeitura (http://patosdeminas.prefeituras.net)

A expansão para mais esse público se deu pela evolução da vacinação local, que hoje vacina pessoas de 43 anos em primeira dose. Ainda nesta quarta será aplicada a segunda dose de CoronaVac para vacinados em 28 de junho. No sábado (17/7), está prevista a segunda dose da AstraZeneca para quem se vacinou até 23 de abril.

Ainda a respeito da ampliação de público e cadastro, as convocações ocorrem mediante a disponibilização de doses, portanto, ainda não há data marcada para começarem o chamamento para quem tem entre 30 a 39 anos.

A prefeitura destacou que é preciso ficar atento ao e-mail informado no cadastro. É por meio dele que a convocação será enviada. De qualquer forma, no site do municpipio e também por meio de redes sociais, o calendário vacinal será divulgado.

Quem não tiver acesso à internet ou estiver com dificuldade para se cadastrar, pode procurar a unidade de saúde de referência, das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira.