Conceição da Aparecida: Lei Seca e mesas externas proibidas em bares

Casos de COVID-19 aumentaram na última semana em Conceição da Aparecida, e busca por exames no laboratório também (foto: Prefeitura de Conceição da Aparecida/Divulgação)

Neste fim de semana está proibido vender e consumir bebidas alcoólicas em Conceição da Aparecida, no Sul de Minas. A Lei Seca foi decretada como parte das medidas para combater o coronavírus. Além disso, houve mudanças no atendimento de bares, restaurantes e lanchonetes. Todas as regras valem até segunda-feira (12/7)

A justificativa da administração é que o número de casos de COVID-19 tem aumentado consideravelmente nos últimos dias. Nesta semana, segundo os boletins divulgados pela administração, a média de novos casos é de sete por dia.

Por isso, a decisão pelo novo decreto, ainda que apenas pelo fim de semana.

A principal mudança é com relação aos bares, restaurantes e lanchonetes, que não poderão ter mesas externas e devem atender exclusivamente por delivery neste fim de semana. O horário de funcionamento segue das 6h às 23h, sem alterações.

Supermercados, açougues, mercados de bairro, farmácias e postos de gasolina podem continuar funcionando normalmente, respeitando distanciamento de 3 metros entre cada cliente, com capacidade reduzida. As lojas de conveniência dos postos não podem abrir.

Além disso, a prefeitura também proibiu o acesso ao Paredão, ponto turístico de vôo livre.

Situação da COVID-19 na cidade

O boletim divulgado pela prefeitura aponta que a cidade teve, desde o início da pandemia, 615 casos confirmados (sendo cinco apenas nas últimas 24 horas), com 8 mortes.

Segundo o Vacinômetro do governo estadual, 3.912 pessoas já tomaram a primeira dose do imunizante contra COVID-19 em Conceição da Aparecida. A segunda dose já foi distribuída para 1.368 pessoas, enquanto 24 doses únicas foram aplicadas.

A cobertura vacinal entre os grupos prioritários está em 89,52%. Já da população em geral, 37,8%. A partir deste sábado (10/7), pessoas com 48 e 49 anos serão vacinadas.