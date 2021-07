Vacina AstraZeneca vencida foi aplicada em 27 educadores de Umburatiba

Posto de vacinação na cidade de Umburatiba, que confundiu datas de expedição e validade e aplicou 27 doses de AstraZeneca vencidas (foto: Facebook SUS Umburatiba/Reprodução) Umburatiba, cidade do nordeste de Minas, localizada a 220 quilômetros de Teófilo Otoni, vacinou 27 trabalhadores da área da educação com vacinas da AstraZeneca, contra a COVID-19, vencidas.

A Prefeitura de Umburatiba assumiu o erro e informou que os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde confundiram as datas de expedição com a data de validade das vacinas.

O superintendente regional de Saúde de Teófilo Otoni, o médico Ivan Santana, disse que a SMS de Umburatiba recebeu as vacinas dentro do prazo de vencimento, porém, armazenou-as e fez a utilização dias depois, o que configura um erro.

As explicações da SMS de Umburatiba para a SRS de Teófilo Otoni, segundo o médico Ivan Santana, foram confusas. "Em um primeiro momento, a prefeitura informou que 11 pessoas foram vacinadas com as vacinas vencidas, mas o governo do estado confirmou que foram 27 pessoas", disse.

Embora tenha considerado a gravidade do erro, Santana tranquilizou as pessoas que tomaram as vacinas vencidas.



"A nossa avaliação técnica é que não vai ter problema nenhum com essas 27 pessoas, outras 27 doses dessas vacinas serão disponibilizadas para o município de Umburatiba e essas pessoas receberão a vacina no seu braço", disse.

Nota da Prefeitura esclarece o erro

"A Prefeitura Municipal de Umburatiba, vem a público prestar os devidos e necessários esclarecimentos em virtude de informações vinculadas na imprensa nacional de que teria ocorrido aplicação de vacinas com data de validade vencida.

Esclarecemos que ocorreu um desencontro de informações no que se refere à data de expedição e data de validade.

Após apuração interna visando conferir se realmente algum paciente teria recebido vacina com data de validade vencida, pudemos constatar o equívoco feito entre a data de expedição e a data de validade do lote de vacinas.

Informamos ainda que já comunicamos à Superintendência Regional de Saúde o resultado de nossa apuração.

Finalmente, queremos reiterar aos nossos munícipes a nossa seriedade e compromisso com a saúde de todos, visando sempre a segurança e qualidade dos serviços do SUS."