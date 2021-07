Araguari vai fazer mutirão para vacinar pessoas com 44 anos contra COVID-19

Mutirão no sábado quer distribuir vacina para todas as pessoas que têm de 44 a 46 anos (foto: Prefeitura de Araguari/Divulgação)

Araguari, no Triângulo Mineiro, espera vacinar todas as pessoas com 44 anos contra COVID-19 neste sábado (10/7), quando acontece um mutirão de imunização exclusivo por idade.



O aeroporto da cidade vai ser transformado em um grande centro de imunização. Além da abertura da vacinação para quem tem 44 anos, pessoas com 45 e 46 também poderão procurar o local.

agendamento no site da prefeitura, clicando em " Porém, é necessário fazerno site da prefeitura, clicando em " Cadastro 18-59 anos sem comorbidades ".

Além do aeroporto, as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) do Brasília e Paraíso estarão abertas também para essa campanha.

grávidas ou que deram à luz em até 45 dias, como tem acontecido normalmente. Para elas e demais grupos prioritários, a imunização será retomada na segunda-feira.



Não foi divulgada a expectativa de quantas pessoas devem ser imunizadas no mutirão, mas o objetivo, segundo a prefeitura, é avançar no calendário e garantir que a cobertura vacinal da cidade aumente.

Dados do Vacinômetro, do governo estadual, apontam que Araguari tem, até agora, 35,98% da população em geral imunizada. Em números: 42.287 pessoas receberam a primeira dose e 11.487, a segunda.

Dados da COVID-19 na cidade

Segundo o boletim divulgado nesta quinta-feira (8/7) pela prefeitura, 67 novos casos foram confirmados em 24 horas, elevando para 15.915 pessoas que contraíram o coronavírus desde o início da pandemia.

Até agora, 413 óbitos foram registrados.

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 75%. Dos 20 leitos disponíveis, 15 estão ocupados. Já na enfermaria, são 20 pacientes para 54 leitos disponíveis.

Veja como fica o calendário

SEXTA-FEIRA (9/7)

Aeroporto de Araguari

(Avenida Santos Dumont, s/n - Jardim Regina)

Distribuição de Dose 1 (D1) e Dose 2 (D2) para: Pessoas com 46 anos ou mais

Motoristas do transporte ferroviário

Idosos

Profissionais do transporte coletivo urbano e rodoviário

Motoristas do transporte rodoviário de cargas (CNH de categorias C, D e E)

Profissionais da limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos

Trabalhadores da educação do Ensino básico (Infantil, Fundamental, Médio, EJA) e Superior

Agentes de força segurança e salvamento e Forças Armadas que ainda não tenham tomado as doses

UBSF Maria Eugênia

(Avenida Maria Abadia da Costa, 422 - Maria Eugênia)

Distribuição de Dose 1 (D1) e Dose 2 (D2) para:

Pessoas com doenças crônicas

Grávidas

Mulheres que deram luz em até 45 dias

Profissionais da saúde (agendados ou por demanda espontânea)

SÁBADO (10/7)