Polícia resgata criança que andava pela BR-458 com sacola de roupas

O sargento Teodoro (centro) e sua equipe resgataram a criança e a levaram pra casa; família estava desesperada (foto: Divulgação Polícia Militar) Uma criança de 9 anos chamou a atenção de motoristas e outras pessoas que passavam pela BR-458, na saída de Ipatinga para Caratinga, no Vale do Aço. O garotinho carregava sacolas plásticas, caminhava sozinho pela rodovia e aparentava estar desorientado, conforme informações passadas à Polícia Militar pelas pessoas que estranharam a caminhada dessa criança.



Em conversa com os policiais militares, o garotinho contou que estava em casa, mas sentiu uma saudade forte de sua tia, que mora numa casa na direção de uma ilha, no Rio Doce.



Por isso, não pensou duas vezes: arrumou as roupas na sacola e partiu para dar fim na sua saudade.



A jornada da criança tinha tudo para ser malsucedida. Apesar de amar a sua tia e estar cheio de saudades, o garoto não tinha o endereço dela, nem o número do telefone, nem outro contato.



Acreditava apenas que, andando pela rodovia, na direção de Caratinga, chegaria à casa da tia amada.



Os policiais ouviram a história e explicaram ao garoto que ele não encontraria sua tia sem ter o endereço completo e os contatos dela. Perguntaram, então, onde ele morava.



Ele também não soube dizer ao certo, não sabia o endereço de sua casa, nem o número de telefone dos pais ou familiares. Mas garantiu que saberia mostrar o caminho.



E entrou na viatura policial, mostrando o caminho que levaria à sua casa. O sargento Teodoro disse que o garoto estava desorientado e, embora não tivesse pedido ajuda, dava sinais de que precisava de auxílio para seguir até a casa da tia ou para voltar pra casa.



E assim, com o menino apontando com o dedinho onde a viatura deveria virar, subir, descer ruas, os policiais chegaram ao Bairro Veneza, na casa da criança.



“Quando nós chegamos à residência do garoto, encontramos a sua família completamente desesperada com o sumiço dele. O pai e a madrasta já estavam se preparando para sair em busca do filho, mas entregamos a criança sã e salva”, disse o sargento Teodoro, que aproveitou para orientar os pais a ficarem mais atentos com os filhos. Nesse caso, a criança correu muitos riscos em uma rodovia perigosa e muito movimentada.