COVID-19: Bonfinópolis de Minas suspende aulas na rede pública

Cidade de 5 mil habitantes, Bonfinópolis de Minas decidiu suspender as aulas por tempo indeterminado (foto: Prefeitura de Bonfinópolis de Minas/Divulgação)

As aulas na rede pública de Bonfinópolis de Minas, no Noroeste do estado, estão suspensas por tempo indeterminado. A decisão começou a valer a partir desta segunda-feira (5/7), após publicação de decreto municipal.

No texto, a prefeitura argumenta que a decisão foi tomada ao observar que o número de casos de COVID-19 continua aumentando no município e cidades próximas, e o fato de nem todos os profissionais da educação terem sido vacinados.

A medida vale para as unidades municipais e estaduais. As aulas remotas devem continuar sendo oferecidas normalmente.

Segundo o vacinômetro municipal, atualizado em 25/6, 114 funcionários das escolas municipais e estaduais foram vacinados contra o coronavírus, mas apenas com a primeira dose. Nenhum recebeu a segunda dose, até pelo tempo de espera entre cada imunização.

Não há previsão para a retomada das atividades, segundo o decreto. Isso só deve acontecer quando todos os profissionais estiverem completamente imunizados.

Mesmo com a autorização para a retomada das atividades presenciais dada pelo governo de Minas, cada cidade tem liberdade para restringir as atividades caso note situações mais críticas no combate à pandemia.