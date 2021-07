Divinópolis faz ofensiva contra sommeliers: 'Vacina boa é no braço'

Preocupada com a onda que toma o Brasil, a prefeitura de, no Centro-Oeste de Minas, resolveu fazer uma ofensiva contra os chamadoscontra COVID-19. A gestão municipal investe em campanhas nas redes sociais e orienta que, aquele que faltar à vacinação, precisa repetir o processo de cadastro.

Na cidade com pouco mais de 230 mil habitantes, o cidadão é informado sobre qual vacina receberá logo na confirmação do cadastro on-line. No documento digital, são informados o local e o horário da vacinação, o nome do imunizante e do laboratório de fabricação.