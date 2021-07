COVID-19: Valadares e Fabriciano negam ter usado vacina AstraZeneca vencida

Em Governador Valadares, todas as vacinas foram usadas dentro do prazo de validade, garante a SMS (foto: Prefeitura de Governador Valadares/Divulgação) Coronel Fabriciano e Governador Valadares, no Leste de Minas, negaram que tenham vacinado a população com vacinas vencidas da AstraZeneca. A notícia de que pelo Folha de S. Paulo, agitou as redes sociais nas duas cidades. As prefeituras de, no Leste de Minas, negaram que tenham vacinado a população com vacinas vencidas da. A notícia de que pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em brasileiros em diversos lugares do país, divulgada pelo jornal, agitou as redes sociais nas duas cidades.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Governador Valadares divulgou nota reforçando que "mantém o compromisso com a transparência de todas as informações e a responsabilidade para com o cuidado de todos os valadarenses".

E garantiu que não fez uso de nenhuma dose de vacina vencida no município, desconhecendo "a informação que circula em grupos e nas redes sociais".

Para tranquilizar a população, a SMS ressalta que há um controle rigoroso do estoque de vacinas pelo Setor de Imunização e que pode ter havido falha na transmissão dos dados por parte do Ministério da Saúde.

Fabriciano também nega

Em Coronel Fabriciano, a Secretaria de Governança da Saúde informou que não recebeu lotes vencidos da vacina AstraZeneca/Oxford contra COVID-19. "Cremos que há um erro no sistema CONECTSUS e no próprio Ministério da Saúde que tabulou tardiamente os formulários de vacinação dos municípios no início do PNI", informou a nota da SGS.

A nota também informou que os lotes 4120Z001 e 4120Z005, citados na matéria da Folha de S. Paulo, foram recebidos pelo município dentro do prazo de utilização e devidamente utilizados também no prazo adequado.