Morador de Lagoa Santa denuncia desperdício de água: '10 horas vazando'

O morador conta que foram feiras duas reclamações na Copasa (foto: Divulgação/ Ezequiel de Oliveira) Na Avenida Professor Hilton Rocha, no Bairro Praia Angélica, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um morador presencia desde as 9h desta sexta-feira (2/6) água limpa escorrendo pelo asfalto. Em busca de solução, o analista de sistemas Ezequiel de Oliveira ligou para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), em busca de solução para o vazamento.

De acordo com o morador, foram feitas duas reclamações pelo aplicativo da Copasa: a primeira, às 9h44, sem solução para o problema; a segunda, às 15h.









“Esperava que eles comparecessem logo, pois o volume de água vazado era muito alto”, afirma. Mesmo com anúncio de que as contas de água terão redução em média de 1, 52% a partir de agosto , no estado, segundo a Agência Reguladora de Serviços e Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (Arsae-MG), o morador se sentiu frustrado por não ver a solução do caso – que poderia contribuir para baixar mais o valor.“Esperava que eles comparecessem logo, pois o volume de água vazado era muito alto”, afirma.

O analista de sistema acredita que a água que desceu rua abaixo durante as 10 horas que ele testemunhou daria para encher uma piscina olímpica de 2 metros de profundidade.



No decorrer do dia, parte da água infiltrou no passeio, que começou a apresentar rachaduras.

A reportagem do Estado de Minas procurou a Copasa, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.