Unaí já imunizou 35% da população com 1ª dose contra a COVID-19

Ao todo, 74 mil moradores de Unaí devem tomar a vacina contra COVID-19 (foto: Prefeitura de Unaí/Divulgação)

Levantamento da Secretaria de Saúde de Unaí, no Noroeste de Minas, aponta que 35% da população já tomou, pelo menos, a primeira dose da vacina contra a COVID-19. O cronograma de vacinação está ligeiramente adiantado em relação ao previsto pelo Estado.

A estimativa da coordenadora do setor de epidemiologia da secretaria, Adriane Araújo, é que Unaí vacine 74 mil moradores com as doses enviadas pelo governo de Minas.



Hoje, segundo dados do Vacinômetro, 26.136 pessoas já tomaram a primeira dose, e 8.411 a segunda.

Nesta semana, a cidade também começou a vacinar a população em geral. “A meta do Estado era terminar o mês de junho vacinando a faixa dos 55 aos 59 anos. Fechamos o mês vacinando quem tem 51 anos", exemplifica Adriane.

A coordenadora acredita que a cidade estaria ainda mais adiantada se a lista de prioridades para receber as doses não tivesse sido modificada algumas vezes pelo Ministério da Saúde. "Quando a gente estava terminando de vacinar o grupo da educação e forças de segurança pública, saiu uma resolução colocando o segmento industrial, de transformação e beneficiamento como grupo prioritário seguinte para tomar a vacina", lembra.

Escolha da vacina

A cidade também registrou alguns casos de pessoas que quiseram escolher qual vacina que iriam receber.