Polícia prende três suspeitos de estuprar crianças em Belo Horizonte

Todos os cinco casos de estupro na capital mineira são investigados pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) (foto: Reprodução/Google Street View) Belo Horizonte. Os três crimes sexuais, assim como os detidos, não possuem ligação, exceto uma característica em comum: os apontados como autores são próximos à família da vítima. Um dos abusos teria ocorrido Polícia Civil ainda procura mais dois homens suspeitos de outros estupros. Três homens foram presos suspeitos de estuprar diferentes crianças em. Os três crimes sexuais, assim como os detidos, não possuem ligação, exceto uma característica em comum: os apontados como autores são próximos à família da vítima. Um dos abusos teria ocorrido dentro da igreja , outro pelo próprio pai. Aainda procura mais dois homens suspeitos de outros estupros.

comportamento dos filhos e ouvir as crianças. Muitas não têm credibilidade em sua fala, então, que os pais ouçam o que as crianças estão falando e busquem providências”, afirma “Por isso é importante sempre observar odos filhos e ouvir as crianças. Muitas não têm credibilidade em sua fala, então, que os pais ouçam o que as crianças estão falando e busquem providências”, afirma a delegada Renata Ribeiro , da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Mandados judiciais foram cumpridos nos últimos dias (foto: Polícia Civil/Divulgação) socorro porque está sofrendo aquela violência dentro de casa. As pessoas que deveriam cuidar daquela criança estão praticando violência contra ela”, complementa a policial. “Não só os pais, qualquer pessoa que tenha notícias de que uma criança possa estar sofrendo uma violência, que busque ajuda para aquela criança. Muitas vezes ela não tem como pedirporque está sofrendo aquela violência dentro de casa. As pessoas que deveriam cuidar daquela criança estão praticando violência contra ela”, complementa a policial.

Na igreja

Uma das ocorrências divulgadas nesta quinta-feira (1º/7) foi registrada dentro de uma igreja. Um homem de 53 anos, preso preventivamente, não era frequentador do templo, mas aproveitou que a vítima de 8 anos saía de um culto para cometer o crime.

"Ele levou a criança até uma sala e realizou os abusos. Esse autor foi condenado por estupro de vulnerável. A genitora da vítima presenciou a criança com o autor dentro da sala escura. A vítima saiu chorando e posteriormente relatou os abusos sofridos”, relata a delegada Thaís Degani, também da Depca.





'Pai de criação'

Outro caso ocorreu dentro da casa da vítima. O suspeito é tio da menina de 12 anos, que era criada por ele e o considerava como pai. “Essa vítima foi acolhida com escuta especializada e relatou que sofria abusos desde os 9 anos de idade e sofria ameaças para que não contasse", explica a delegada Renata Ribeiro.

Os crimes foram descobertos graças à observação da companheira do suposto autor. "A pessoa que é identificada como mãe, mas, na verdade, é tia dela, observou alterações de comportamento, e conversou com a menina. A garota então relatou que sofria esses abusos, que se sentia tão ameaçada que pediu que a mãe não chamasse a polícia por medo de que ele as matasse", conta.





"E, quando ela contou, a irmã dela, que atualmente tem 27 anos, informou que também sofria esses abusos quando era criança”. O suspeito foi preso temporariamente.

Também dentro de casa

Outra criança também foi violentada dentro da própria casa, conforme apontam as investigações. Segundo Thaís Degani, um homem de 26 anos teria estuprado a menina de 5 dentro da residência dela, que também funciona como empresa da família.

“A criança relatou os abusos para a genitora e as duas compareceram à unidade policial, sendo acolhida pela equipe de psicólogas e realizada a escuta especializada. Após o início das investigações, foram ouvidas outras testemunhas que relataram comportamentos estranhos entre o investigado e a vítima”, disse a delegada.

O rapaz foi preso.

Foragidos

Um dos homens procurados pela polícia teria estuprado a própria filha, de 3 anos. “A genitora da vítima recebeu vídeos e imagens do próprio pai abusando da filha. O autor abusava de sua filha e ainda filmava os abusos", informa Degani.





"Pedimos a prisão preventiva e estamos todos os dias tentando cumprir esse mandado. É um caso muito chocante e vamos conseguir localizar esse autor. A criança está fazendo acompanhamento do psicólogo”, completa.





Da esquerda para a direita: delegada Renata Ribeiro, da Depca, delegado Felipe Falles, chefe da Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad), delegada Carolina Bechelany, chefe do Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família (Defam), e a delegada Thaís Degani, também da Depca (foto: Polícia Civil/Divulgação) O outro caso é de um homem procurado pela suspeita de ter abusado um dos filhos de um amigo, com quem ele morava de favor. “O irmão mais velho viu quando o autor estava praticando atos libidinosos com o irmão mais novo, chamou a atenção dos pais e procurou a unidade policial", conta Renata Ribeiro.

"Esse indivíduo quando foi descoberto evadiu, e infelizmente, não foi possível dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em favor dele. A gente segue nas diligências”, diz a delegada.

Ajude!

Quem tiver informações sobre esse homem, deve procurar a Depca (Av. Nossa Sra. de Fátima, 2175 - Carlos Prates) ou ligar para o Disque-Denúncia 181.