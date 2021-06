Pai é preso suspeito de estuprar filha de 13 anos

Crime ocorreu em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (foto: Pixabay/Reprodução)



Uma adolescente de 13 anos foi estuprada pelo próprio pai em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A jovem usou as redes sociais para pedir ajuda e informar sobre os abusos.









De acordo com o boletim de ocorrência, a menor estava sozinha no imóvel. A garota contou que mora com o pai há cerca de um ano. Ela foi levada pela mãe, que suspeitava que ela não fosse mais virgem. O homem teria dito à ex-companheira que não pagaria por exames e que ele descobriria se a menina já havia tido alguma relação sexual.





Ainda segundo relatos da vítima, logo que foi deixada na casa do pai, ele iniciou os abusos. O homem, de acordo com a adolescente, aproveitava a ausência da esposa para estuprá-la.





Diante da denúncia, a Polícia Militar (PM) foi até o local de trabalho do suspeito. Ele confessou o crime, segundo a polícia, e ainda confirmou que estuprou a filha nessa segunda-feira.





O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia da cidade. A menina foi encaminhada para a Maternidade de Contagem onde passou por exames. Ela deve ficar sob os cuidados da mãe que pediu medida protetiva contra o pai.