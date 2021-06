Adolescente de 14 anos é preso após espancar a avó em BH

O crime ocorreu no Bairro Piratininga, na Região Venda Nova, em BH (foto: Polícia Militar de Minas Gerais/Reprodução/Imagem ilustrativa) adolescente de 14 anos após ele espancar a avó, de 56 anos, no Bairro Piratininga, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu nesta terça-feira (29/6) umde 14 anos após ele, de 56 anos, no Bairro Piratininga, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.









Irritado com a advertência, o adolescente então agrediu a senhora com empurrões, socos no rosto e nas costas.





Ainda segundo a PM, a vítima teria tentado pedir socorro pela janela, mas foi puxada pelos braços pelo neto, que continuou com as agressões.





Ela foi encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Venda Nova com lesões no rosto e hematomas nas costas.





O jovem admitiu para os policiais que agrediu a avó após a discussão. Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada no atendimento a crianças e adolescentes por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal.