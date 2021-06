Trabalhadores do transporte podem se cadastrar para vacinar em Uberlândia

Para vacinação será necessário comprovar a vinculação empregatícia ou o exercício da função (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)

Em, foi aberto oparacontra COVID-19para os caminhoneiroscoletivos urbanos, de longo curso, rodoviário e ferroviário. O formulário para cadastramento está liberado no portal da prefeitura Com o recebimento de novas doses de imunizantes, o município informou sobre a nova ampliação da vacinação dos grupos prioritários, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a. No momento da vacinação destes grupos, será necessário comprovar a vinculação empregatícia ou o exercício da função.Para caminhoneiros, sejam eles profissionais empregados, cooperados ou autônomos, será preciso carteira de trabalho ou crachá funcional, contracheque com documento de identidade, carteira de sócio de cooperativa do transporte de carga, carteira de sócio dos sindicatos de transportes, comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). Todos os comprovantes deverão ser acompanhados da carteira de habilitação.Já os trabalhadores de transporte coletivo precisam apresentar carteira de trabalho ou crachá funcional, contracheque com documento de identidade, carteira de sócio dos sindicatos de transportes (categoria profissional) ou cooperativas de transporteAqueles que atuam no transporte metroviário e ferroviário têm que se cadastrar com carteira de trabalho ou crachá funcional, contracheque com documento de identidade e carteira de sócio dos sindicatos do transporte metroferroviário.