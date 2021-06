Líder de quadrilha ligada a homicídios em João Pinheiro é preso no MS

Flavim é pode ter ligação com outros crimes, como roubo e tráfico de drogas (foto: Divulgação/Polícia Civil de Mato Grosso do Sul)

Um homem suspeito de ser oligada ano município defoi preso no. Flávio Soares Azevedo, mais conhecido como “Flavim”, foi detido pelado Estado depois de ação conjunta com ade Uberlândia.De acordo com o levantamento das polícias, o suspeito seria o o mandante de assassinatos recentes na cidade do Noroeste mineiro. Ele foi preso no município de Bela Vista (MS), com mandado de prisão que está ligado a ações da última semana quando foram presos outros suspeitos dos mesmos crimes cometidos em João PinheiroFlavim é apontado como líder de uma organização criminosa e pode ter ligação com outros crimes, como o roubo a um caminhão em Bonfinópolis e o tráfico de drogas também em João Pinheiro.O criminoso segue detido até que os trabalhos de investigação sejam concluídos, o que pode resultar em vários indiciamentos contra Flávio Azevedo.Na última semana, nove homens foram presos e um adolescente foi apreendido em João Pinheiro durante a operação desencadeada pelas policiais Civil e Militar. Houve ainda apreensões de drogas e outros materiais.