Montes Claros reforça fiscalizaçao para evitar terceira onda da COVID-19

Comitê da COVID-19 decidiu reforçar fiscalização em Montes Claros (foto: Luiz Ribeiro/EM/DA Press)



A Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, decidiu reforçar a fiscalização contra o descumprimento das medidas restritivas contra a transmissão da COVID-19. O objetivo principal é a prevenção contra o aumento de casos e a chegada da terceira onda da doença.

Uma das metas da prefeitura é coibir as aglomerações em festas juninas, que estão proibidas na cidade por meio de decreto do Executivo municipal.









O secretário municipal de Defesa Social, Anderson de Vasconcelos Chaves, anunciou que, no próximo fim de semana, a guarda municipal vai reforçar a fiscalização contra as festas clandestinas, atuando em conjunto com a Polícia Militar, além de contar com o apoio do Corpo de Bombeiros.





Ele informou que serão realizadas “blitze” nas saídas da cidade, com o objetivo de coibir a ida das pessoas para aglomerações na zona rural.

O Comitê de Combate à COVID-19 de Montes Claros se reuniu nesta quinta-feira (24/6), para traçar as novas estratégias de fiscalização contra o descumprimento das medidas restritivas contra o coronavírus.

Pela primeira vez, uma reunião do comitê contou com as presenças de representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/Norte de Minas) e dos promotores de eventos da cidade.

A secretária municipal de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, afirma que foi percebido o umento da incidência da COVID-19 e da ocupação de leitos hospitalares para pacientes da doença respiratória no município nos últimos dias.





Ela explica que o município também constatou a possibilidade de surgimento da terceira onda da COVID-19. Por isso, decidiu reforçar as medidas preventivas e a orientação da população, mas sem adotar novas restrições às atividades econômicas, para impedir prejuízos ao comércio.





“A gente tem que tentar (a adoção de) todas as medidas de segurança estabelecidas para termos o controle da situação, a fim de que não tenhamos indicadores desfavoráveis que venham forçar o município adotar medidas de restrição de circulação de pessoas e de funcionamento do comércio”, afirmou Dulce Pimenta.





A titular da pasta municipal reforçou o pedido para que as pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19 mantenham os cuidados preventivos, pois elas ainda não estão imunizadas.

"Existem algumas pessoas que receberam a primeira dose da vacina e que têm uma sensação de segurança e descumprem as medidas restritivas. Também há aquelas pessoas que participam de eventos clandestinos, o que não deve acontecer”, observa Dulce.

De acordo com o boletim do setor de epidemiologia da Prefeitura de Montes Claros, divulgado na tarde desta quinta-feira, a taxa de ocupação de leitos clínicos para pacientes da COVID-19 na cidade está em 62%, enquanto a ocupação de leitos de Unidade Terapia Intensiva (UTI) paras os casos graves da doença está em 74%.

No município já foram registrados 37.580 casos de coronavírus (153 nesta quinta) e 871 mortes provocadas pela doença respiratória (duas nas últimas 24 horas).