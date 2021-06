Pouso Alegre vai vacinar pessoas de 58 e 59 anos neste sábado (19/6)

A prefeitura de Pouso Alegre anunciou que neste sábado (196) será realizada a vacinação contra a COVID-19 de pessoas com 58 e 59 anos sem comorbidades e dos profissionais da educação. A imunização ocorre no sistema drive-thru, das 8h às 16h, no campus Fátima da Univás.



As pessoas que vão se imunizar precisam estar cadastradas no sistema da prefeitura. Também é necessário ter recebido a confirmação enviada por e-mail, segundo informou a prefeitura.



Somente serão vacinados profissionais que atuam em instituições de ensino de Pouso Alegre, que deverão apresentar documento com foto e comprovante do vínculo empregatício (contracheque dos últimos três meses, contrato ou carteira de trabalho).



Pessoas de 58 e 59 anos devem levar documento de identidade com foto, comprovante de endereço e cartão SUS cadastrado em Pouso Alegre.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.

Quais os sintomas do coronavírus?

Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

O município já recebeu 72.921 doses de vacinas contra a COVID-19, sendo 48.980 para aplicação da primeira dose e 23.941 para segunda. Até quarta-feira (16), 45.115 moradores já haviam recebido a primeira dose do imunizante e 20.257 as duas. Ou seja, mais de 30% da população de Pouso Alegre já foi vacinada com pelo menos uma dose.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia