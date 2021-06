Começa a vacinação de jovens trabalhadores da educação e saúde de Uberaba

De 156.944 doses recebidas em Uberaba, 131.940 foram aplicadas, sendo 93.759 na primeira dose e 38.181, na segunda dose. (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, trabalhadores da educação e da saúde com mais de 25 anos começarão a ser vacinados contra COVID-19 nesta sexta-feira (18/6) e sábado (19/6). Com mais de 130 mil doses aplicadas, cidade está na 3ª posição no ranking da vacinação em Minas.









“Segue ainda a vacinação das pessoas remanescentes dos demais grupos da vacinação que ainda não compareceram, sendo gestantes e puérperas na Funel e pessoas com comorbidades no geral, na ABCZ. Todos devem ser trabalhadores ativos e devem apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência de Uberaba, além da documentação comprobatória para cada categoria”, informou nota da Secretaria de Saúde de Uberaba





Já a vacinação de gestantes e puérperas, sem e com comorbidades, está condicionada à apresentação de um laudo médico.

“E como esse público está recebendo apenas doses da CoronaVac, a vacinação está sendo feita apenas no formato a pé no drive da Funel, não precisando que essas mulheres sigam aguardando na fila de carros”, finaliza a nota.





Uberaba ocupa a 3ª posição no ranking da vacinação em MG

Uberaba, município com cerca de 330 mil habitantes, é a 3ª colocada dentre as maiores cidades mineiras no ranking da vacinação contra COVID-19, com aplicação da primeira dose. A média de vacinação na cidade é de 27,81%, acima da média de Minas Gerais, que é de 25,87%, e do Brasil, que é de 26,88%.





Segundo dados atualizados do Vacinômetro Uberaba, das 156.944 doses recebidas, 131.940 foram aplicadas, sendo 93.759 na primeira dose e 38.181, na segunda.





O município fica atrás apenas de Belo Horizonte e Juiz de Fora. O comparativo foi feito com base nos vacinômetros divulgados pelos municípios, na última terça-feira (15).





O bom desempenho na vacinação em Uberaba também é registrado com a segunda dose, porém, a cidade vai para a quarta posição no estado, com a média de 11,33%, sendo ultrapassada por Uberlândia, que está com 11,75% da segunda dose aplicada.





Das 93.759 pessoas vacinadas em Uberaba com a primeira dose, 38.181 tomaram a segunda dose.





“Mesmo com imunizantes disponíveis para esse público, a abstenção da segunda dose gira em torno de 2.500 pessoas”, informou a Secretaria de Saúde de Uberaba.





Do público-alvo do Programa Nacional de Imunização, foram vacinados na cidade 100% dos idosos em Instituição de longa permanência; 100% das pessoas com deficiência em residências inclusivas; 51.079 idosos acima de 60 anos; 20.959 pessoas com comorbidades, deficientes permanentes, pessoas com síndrome de Down, pacientes renais crônicos, gestantes e puérperas; 281 motoristas do transporte urbano; 1.272 trabalhadores de Forças de Segurança; 16.433 trabalhadores da saúde; e 2.964 trabalhadores da educação.

Números continuam altos no município

Nas últimas 24 horas, foram registrados 180 casos positivos (número considerado alto para Uberaba) e três mortes, segundo o último boletim epidemiológico, divulgado na noite desta quinta-feira (17/6).





Assim como em fevereiro, março, abril e maio, a ocupação UTI/COVID, tanto de seus hospitais públicos como privados, continua no limite ou perto disto também neste mês de junho.





Ainda conforme o último boletim, em Uberaba, dos 103 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 disponíveis na cidade e sua microrregião, 88 estão ocupados, sendo que de 60 existentes na rede pública, 56 estão com pacientes; e dos 43 da rede privada, há 32 pessoas em estado grave.





Por outro lado, os últimos boletins têm registrado pequenas quedas, mas importantes, nos números de ocupações de leitos de enfermaria/COVID na cidade.





Nos últimos dois meses em Uberaba, de um total de 209 leitos de enfermaria/COVID disponíveis nas redes públicas e privadas da cidade, havia em torno de 160 internados. Já segundo o último boletim epidemiológico, há neste momento 102 internados na ala enfermaria/COVID.