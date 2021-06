Sul de Minas confirma mais 2.139 casos de COVID e 12 mortes

As informações podem divergir dos números registrados pelas secretarias municipais de saúde.

O Sul de Minas tem mantido a tendência de mais de 2 mil casos por dia desde terça-feira passada (8/6).

No dia 9 de junho, a região registrou seu recorde, com mais de 3 mil casos confirmados , e fechou a semana com mais de 17 mil registros do novo coronavírus.