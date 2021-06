COVID: Uberaba continua com alto patamar de contaminação e hospitalização

Os leitos ainda estão bastante comprometidos. Temos mais de duas dezenas de pacientes não-Covid nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) aguardando internação nos hospitais%u201D, disse o secretário de Saúde de Uberaba, Setimo Boscolo (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) COVID-19 e internações em UTIs, desde o início deste ano, o secretário de Saúde de Uberaba, Sétimo Bóscolo Neto, afirmou nesta segunda-feira (14/6) que a pandemia na maior cidade do Triângulo Sul se estabilizou num alto patamar de contaminação e de hospitalização. Diante dos altos números de novos casos diários da-19 e internações em UTIs, desde o início deste ano, o secretário de Saúde de Uberaba, Sétimo Bóscolo Neto, afirmou nesta segunda-feira (14/6) que a pandemia na maior cidade do Triângulo Sul se estabilizou num alto patamar de contaminação e de hospitalização.

“Os números indicam que a COVID se estabilizou em Uberaba, embora em patamar alto de contaminação e de hospitalização”, declarou Bóscolo Neto.

Por conta disso, ainda conforme o secretário da Saúde de Uberaba, a pasta ainda não pode liberar os atendimentos das cirurgias eletivas na rede pública, como é a expectativa de usuários do SUS.

Novo plano de contingência

Nesta segunda-feira (14/6), a Saúde de Uberaba realizou novos ajustes no plano de contingência hospitalar para acelerar atendimento a pacientes não-COVID. Além disso, a Secretaria de Saúde informou que quer concentrar as internações de pacientes atendidos pelo SUS com COVID no Hospital Regional (HR), que irá operar com capacidade máxima de leitos de Clínica Médica (enfermaria), dando início à abertura de mais 18 leitos e saltando de 103 para 121 leitos.

“Este ajuste remanejará pacientes COVID em atendimento na Clínica Médica do Mário Palmério Hospital Universitário (MPHU) para o HR, liberando vagas a pacientes não-COVID”, explicou Sétimo Boscolo sobre a estratégia montada com os hospitais de retaguarda para acelerar o atendimento.

“Estes são os pacientes que, hoje, nos preocupam mais que os acometidos por COVID, no tocante à deficiência de leitos”, finalizou Bóscolo que se reuniu nesta sexta-feira para tratar do assunto com o diretor clínico do HR, médico Diego Amad Reck, com o diretor administrativo, Frederico Guglielmi Ramos e com o diretor clínico do MPHU, médico Galvani Salgado Agrelli.

Números

Nestes primeiros 14 dias de junho, continuam altos os números de mortes e novos casos diários. Nas últimas 24 horas, foram registrados 176 casos positivos e 8 mortes.

O mês de maio em Uberaba fechou como o mês com mais registros de novos casos do coronavírus (5.351). Até então, abril era o mês com mais casos positivos da doença, com 4.847.

Com relação ao número de óbitos em Uberaba houve uma pequena queda entre abril e maio, mas ainda continua alto. Em abril foram registradas 233 mortes e no mês de maio foram contabilizados 214 óbitos.

Além disso, assim como em fevereiro, março, abril e maio, a ocupação UTI/COVID, tanto de seus hospitais públicos como privados, continua ou no limite ou perto disto também neste mês de junho. Segundo o último boletim epidemiológico da COVID-19, em Uberaba, dos 103 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 disponíveis na cidade e sua microrregião, 94 estão ocupados, sendo que de 60 existentes na rede pública, 55 estão com pacientes; e dos 43 da rede privada, há 39 pessoas em estado grave.

Por outro lado, os últimos boletins têm registrado pequenas quedas nos números de ocupações de leitos de enfermaria/COVID na cidade. A taxa de ocupação em leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19 iniciou uma pequena, mas importante redução.

Nos últimos dois meses em Uberaba, de um total de 209 leitos de enfermaria/COVID disponíveis nas redes públicas e privadas da cidade, havia em torno de 160 internados. Já segundo o último boletim epidemiológico, há neste momento 104 internados na ala enfermaria/COVID.

Desde o início da pandemia, já foram contabilizados na cidade 31.321 casos positivos, sendo que 1.060 pessoas morreram e 27.481 se recuperaram.