COVID: 15 mil pessoas faltaram à vacinação em Uberlândia

Idosos são os que mais faltaram às convocações de imunização, segundo a prefeitura (foto: Prefeitura de Uberlândia/Divulgação)

Uberlândia, no Triângulo Mineiro, deixaram de comparecer às convocações para tomar a vacina contra COVID-19. O levantamento da prefeitura mostra que, do total, mais de 9 mil são idosos.

LEIA MAIS 18:58 - 09/06/2021 'ET de Varginha' vira documentário americano

18:58 - 09/06/2021 COVID: decisões em Uberaba serão tomadas com base em 4 indicadores

18:44 - 09/06/2021 COVID: Sul de Minas registra 3.081 casos e bate recorde pelo 2º dia seguido

Há casos até de pessoas que foram chamadas mais de uma vez e não compareceram às unidades de vacinação. Mais de 15 mil moradores de, no Triângulo Mineiro, deixaram de comparecer às convocações para tomar a vacina contra COVID-19. O levantamento da prefeitura mostra que, do total, mais de 9 mil são idosos.Há casos até de pessoas que foram chamadas mais de uma vez e não compareceram às unidades de

A contabilização dos dados foi feita pelo sistema da Empresa Municipal de Processamento de Dados de Uberlândia (Prodaub). Segundo a administração, os faltosos fizeram o cadastro no Portal da Prefeitura, foram chamadas, mas não compareceram no dia e hora marcados para se imunizar contra a COVID-19.

Além de receber uma mensagem de texto no celular, por SMS, confirmando data, horário e local, o morador que optou por registrar e-mail no ato do cadastro também recebe uma notificação.

Quem deixou de comparecer à imunização só será vacinado quando houver disponibilidade de doses, desde que não haja prejuízo ao progresso da vacinação. A administração afirma também que um sistema on-line será criado para permitir o reagendamento.

Saiba quantas pessoas deixaram de tomar a vacina

1ª dose

Chamados uma vez: 13.107 pessoas

Chamados mais de duas vezes: 502 pessoas





Chamados uma vez: 13.107 pessoas Chamados mais de duas vezes: 502 pessoas 2ª dose

Chamados uma vez: 2.195 pessoas

Chamados mais de duas vezes: 453 pessoas

Quem foi chamado e não foi tomar a dose (1ª ou 2ª)