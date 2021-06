Em Uberaba, 2,5 mil estão atrasados com a 2ª dose da vacina contra COVID-19

Nesta semana em Uberaba novos grupos começarão a ser vacinados contra a COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) É alto o número de pessoas em Uberaba que ainda não foram tomar a segunda dose da vacina contra a COVID-19. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, de quase 85 mil pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina na cidade, aproximadamente 2,5 mil destes contemplados não tomaram a 2ª, ou seja, já expirou o prazo da conclusão de suas vacinações contra o novo coronavírus.

Segundo o último Vacinômetro de Uberaba, atualizado nesta quarta-feira 9/6, foram aplicadas 83.895 primeiras doses e 37.934 segundas doses, totalizando 121.829 doses aplicadas no município.

Segundo a infectologista Danielle Maciel, se a pessoa não tomar a segunda dose não estará protegida dos quadros graves da COVID-19 nem de possível internação, podendo evoluir para o óbito. “Além disso, essas pessoas continuam sendo potenciais transmissoras da doença”, alertou.

A coordenadora da vacinação contra a COVID-19, em Uberaba, Ana Vera Abdanur, informou que a maioria das pessoas que não buscou a segunda dose está no grupo que tomou a CoronaVac, que tem intervalo de quatro semanas entre as doses. Já para a AstraZeneca, o intervalo é de 12 semanas.

“Cerca de 2,5 mil a 3 mil pessoas, entre profissionais de segurança, trabalhadores da saúde e idosos acima de 60 anos, estão com a vacinação incompleta. É importante que as pessoas se atentem ao cartão de vacinas para verificar a data específica para o reforço e ir ao drive”, ressaltou durante entrevista à Rádio JM.

Uberaba divulga cronograma de vacinação até sexta-feira

A prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou um novo cronograma de vacinação contra a COVID-19 até a próxima sexta-feira (11).





Nesta quarta-feira (9/6) e quinta-feira (10/6), serão contemplados com a 1ª dose os profissionais de saúde a partir de 34 anos das seguintes categorias: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, nutricionistas, técnico de nutrição, auxiliar de nutrição, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biomédicos, farmacêuticos, técnicos de farmácia, balconistas de farmácia, odontólogos, técnicos em saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de radiologia, técnicos de laboratório, biólogos, médicos veterinários, educadores físicos e cuidadores de idosos.

Já na próxima sexta-feira (11/6), ainda de acordo com a Secretaria de Saúde de Uberaba, poderão ser vacinados profissionais de saúde a partir de 34 anos, profissionais aeroportuários, motoristas de ônibus, gestantes sem comorbidades a partir de 35 anos, além dos grupos prioritários de comorbidades.

Além disso, segue ao longo da semana em Uberaba a aplicação de 1ª dose de vacinação nas pessoas com comorbidades, com deficiência permanente cadastradas no BPC, com Síndrome de Down e os pacientes renais em diálise, todos a partir de 18 anos.

Ocupações nas UTIs ainda perto do limite

A taxa de ocupação em leitos de enfermaria para pacientes com COVID-19 em Uberaba iniciou leve redução. A vacinação das pessoas acima de 60 anos, entre outros públicos, pode ter provocado a diminuição, já que no último mês de maio foi registrado no município o maior número de casos positivos da doença, desde o início da pandemia.

Nestes primeiros oito dias de junho, continuam altos para a cidade o número de mortes e novos casos diários. Nas últimas 24 horas, foram registrados 106 casos positivos e 11 mortes.

Nos últimos dois meses em Uberaba, de um total de 209 leitos de enfermaria/COVID disponíveis nas redes públicas e privadas da cidade, havia em torno de 160 internados.



Segundo o último boletim epidemiológico, há neste momento 129 internados na ala enfermaria/COVID de Uberaba.

Por outro lado, desde o mês de fevereiro deste ano, as internações em UTIs/COVID da cidade estão no limite ou perto disto.

Conforme o último boletim, de 103 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 disponíveis, 88 estão ocupados, sendo que dos 60 existentes na rede pública, 57 estão com pacientes; e dos 43 da rede privada, há 31 pessoas em estado grave.