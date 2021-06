Projeto que ajuda famílias em Poços de Caldas recebe 6 mil toneladas

Projeto social recebeu 6 mil toneladas de alimento para serem doadas (foto: Projeto Poços Sem Fome/divulgação) Um grupo em Poços de Caldas tem movimentado pessoas para ajudar famílias de baixa renda na cidade durante a pandemia do novo coronavírus. O projeto Poços Pandemia Sem Fome já distribuiu 51 mil jantares, 4 mil cestas básicas e 500 ceias no último Natal. A ação não para e os voluntários receberam mais 6 mil toneladas para doação.

De acordo com a coordenadora voluntária do projeto, Caroline Freire Pereira, o trabalho começou em junho de 2020 para ajudar famílias carentes em meio a pandemia da COVID-19.

Desde que o Projeto Poços Pandemia Sem Fome começou a se movimentar para ajudar o próximo, um restaurante e paróquias da cidade se comoveram com a ação e resolveram fazer parte.

Projeto Poços Sem Fome já distribuiu 51 mil jantares (foto: Projeto Poços Sem Fome/divulgação)

“A princípio queríamos distribuir entre julho e agosto de 2020, período que imaginávamos ser o mais crítico, 15.000 mil jantares, que é a quantidade que estimávamos que atenderia toda Poços de Caldas, sendo 200 jantares por dia. Mas tivemos apoio das pessoas e esse número foi superado”, conta.

Ao todo, o projeto já distribuiu 51 mil jantares para famílias de baixa renda, 4 mil cestas básicas e 500 ceias no último Natal em Poços de Caldas.





“Pela graça de Deus e generosidade de todos os envolvidos, o projeto foi alongado e aumentado. Estamos até hoje e já ajudamos muitas famílias. No Natal também fizemos um evento de divulgação da caridade através da seleção do melhor Panetone de Poços."



"Contamos com ajuda de cinco restaurantes, cinco paróquias, inúmeras pessoas envolvidas e milhares de pessoas amadas. Mas amar não tem limites, como incansáveis voluntários, continuamos empenhado em jamais existir a carência de alimento em Poços de Caldas, enquanto esse vírus maldito insistir em levar a enfermidade e manter o comercio e a vida social dos poços caldenses comprometidas", ressalta.



Entrega de alimentos

Renato Coutinho de Rezende é missionário de uma das paróquias da cidade e ajuda fazendo a entrega dos alimentos e segundo ele, se sente cada vez mais empenhado no projeto.

“Não tem como ficar parado, sem fazer nada, vendo o sofrimento desafeto, angústia dos pais e mãos que não que não têm como dar de comer aos seus filhos. São muitas pessoas que nos procuram chorando, pedindo ajuda”, afirma Renato.

O Projeto Poços Pandemia Sem Fome não parou por aqui e já recebeu mais 6 mil toneladas de alimentos para serem distribuídas na cidade.

“Toda vez que destes de comer a um dos meus pequeninos foi a mim que o fizeste”, finalizou Renato.

COVID-19 em Poços de Caldas

Poços de Caldas soma 10.154 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 324 mortes confirmadas pela doença e 100% dos leitos de UTI ocupados.