Escolas de Poços de Caldas devem protocolar plano para volta às aula

As escolas infantis particulares de Poços de Caldas, no Sul de Minas, tem até 9 de junho para entregar à Secretaria Municipa de Saúde um plano de ação para garantir a segurança de alunos, professores e funcionários em uma possível retomada das atividades escolares presenciais.

O Plano de Ação deve conter as estratégias de cada unidade escolar, de acordo com a realidade local, para o retorno gradual das atividades presenciais, independentemente da data de retorno.Devem ser levados em conta os aspectos dos três eixos contidos no “Protocolo de volta às aulas com biossegurança”, elaborado pelo Comitê Municipal Extraordinário para Volta às Aulas, que são: