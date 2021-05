Santa Rita do Sapucaí endurece medidas restritivas contra COVID

Comércio em Santa Rita do Sapucaí está com o horário limitado (foto: Prefeitura de Santa Rita/Divulgação) Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, divulgou novo decreto com medidas mais restritivas para conter a disseminação da COVID-19 – o número de cassos cresceu quase 70% em 20 dias.



O documento, assinado pelo prefeito Wander Wilson Chaves nesta quarta-feira (26), estabelece que comércios e prestadores de serviços só poderão funcionar até às 20h nos próximos 15 dias – exceto consultórios, clínicas médicas, odontológicas, farmácias, laboratórios, clínicas veterinárias, além da rede de ensino médio e superior.



O Centro de Eventos, praças, quadras de esportes e demais espaços públicos também ficarão fechados ao público. Outra determinação é que a gratuidade do transporte público no município poderá ocorrer apenas das 9h às 15h.

As medidas foram estabelecidas após o município registrar aumento no número de casos de aproximadamente 70% no período de 20 dias, conforme o decreto.



Além disso, a ocupação de leitos de UTI no Hospital Antônio Moreira da Costa está em 100%. Vale destacar que Pouso Alegre, que é referência do tratamento da COVID na região, também está com todos os leitos de tratamento intensivo ocupados.

O estabelecimento que descumprir a determinação, de acordo o documento, está sujeito a uma multa no valor mínimo de R$ 2.366,40, interdição da atividade, suspensão e/ou cassação de alvará de localização e funcionamento.



A permanência de pessoas sem o uso de máscara em qualquer estabelecimento privado acessível ao público também sujeitará o estabelecimento à multa.

Aulas presenciais

A rede de ensino fundamental, médio e superior poderá funcionar, mas algumas regras foram criadas para evitar a contaminação de alunos e profissionais da educação. O decreto determina que:

Havendo mais de um caso que tenha testado positivo para COVID-19 na mesma turma, essa turma deverá migrar para o ensino on-line;





Havendo mais de uma turma que tenha migrado para o ensino on-line em um mesmo turno, todas as demais turmas daquele turno deverão migrar para o enisno on-line.

COVID em Santa Rita do Sapucaí

O município contabiliza 2.474 diagnósticos para o novo coronavírus e 48 óbitos desde o início da pandemia. Outros 105 casos suspeitos estão sendo investigados. Os números foram atualizados nesta quarta-feira (26).

Neste momento, 211 pessoas estão com COVID-19 em Santa Rita do Sapucaí – 202 cumprindo isolamento domiciliar e 9 hospitalizadas. Quatro pacientes de outros municípios também estão internados em Santa Rita.