COVID-19: Baile funk com aglomeração é interditado em Rio Piracicaba

Fiscais da Vigilância Sanitária deforam chamados ao distrito de Padre Pinto, conhecido também como Caxambu, para fiscalizarem uma festa promovida por um estabelecimento comercial, no fim da tarde de domingo (23/5).As denúncias que chegaram aos fiscais davam conta de que nahavia aglomeração, muitas pessoas dançando e sem usar máscaras.



Como a situação foi considerada grave, os fiscais interditaram o local por 72 horas, multando os organizadores da festa por terem cometido infrações relacionadas à aglomeração de pessoas e ao não uso obrigatório de máscaras, conforme decreto.



O valor da multa está sendo avaliado por uma comissão da Vigilância Sanitária.



Rio Piracicaba tem, de acordo com o Boletim Epidemiológico expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, 1.366 casos confirmados de COVID-19 e 25 mortes confirmadas por complicações desta doença.



O município segue com a campanha de vacinação contra a COVID-19 e nesta terça-feira vai aplicar a segunda dose da vacina na sede da SMS, entre 8h30 e 10h30.



A vacina será destinada aos profissionais de saúde vacinados com a primeira dose em 25 de fevereiro de 2021.





Na quinta-feira (27) e na sexta-feira (28), a vacinação será no distrito de Padre Pinto, onde ocorreu a festa com aglomeração. Comunidades quilombolas e pessoas que receberam a primeira dose da vacina nos dias 30 e 31 de março serão vacinadas na escola municipal do distrito.

