Minas registra mais uma morte de criança por síndrome ligada à COVID-19

Santo Antônio do Monte registra primeiro caso de síndrome inflamatória infantil ligada à COVID

Minas Gerais acumulae três mortes de crianças pela, associada-19. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (24/5) pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).Desde o ano passado, a pasta passou a divulgar boletins semanais sobre aA síndrome pode se desenvolver em pessoas de 0 a 19 anos que tiveram COVID-19 previamente e que, inclusive, já estão curadas da doença.Em uma semana, o estado registrou uma nova morte a mais, além de quatro novos casos confirmados. As mortes ocorreram em Esmeraldas, na Região Metropolitana, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.`O caso mais recente é de uma criança de Barra Longa, na Região Central. As informações sobre a vítima não foram divulagadas pela pasta.Belo Horizonte acumula o maior número de casos: 33. Em seguida, estão: Contagem (8), Betim (4), Montes Claros (5) e Uberlândia (5). Houve comprovação em outras 40 cidades de Minas. Foram investigados 325 casos suspeitos e 162 foram descartados.

Entre os casos confirmados, 34% eram meninas e 66% meninos. De acordo com o boletim, a média de idade dos casos confirmados é de 4,9 anos. Destes, 55,7% tinham entre 0 a 4, 38,7% entre 5 e 9 e 5,7% de 10 a 14. Não apresentaram comorbidades 91,51% do total.

