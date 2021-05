Mais 30.400 doses de CoronaVac chegam a Minas Gerais neste sábado (1º/5)

(foto: Fabio Marchetoo/Governo de Minas/ Divulgação)

Essa é a 16ª remessa de vacinas recebida por Minas. Ela veio de São Paulo por via terrestre. Vale lembrar que a CoronaVac é produzida no Instituto Butantan, na capital paulista, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech.





A logística de envio das doses às 853 cidades mineiras será divulgada em breve, segundo a administração Romeu Zema (Novo).





A expectativa é de que, nesta segunda-feira (3/5), a 16ª remessa seja complementada com 676.250 doses da vacina da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz).





No total, Minas já recebeu 6.852.080 doses de vacinas. Até essa sexta (30/4), o estado imunizou 3.304.078 pessoas com a primeira dose e 1.549.072 com a segunda.





1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021





2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021





3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021





4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021





5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021





6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021





7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021





8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021





9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021





10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021





11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021





12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da Coronavac, em 8/4/2021





13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021





14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021





15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da Coronavac, em 29/4/2021





16ª remessa

30.400 doses de Coronavac em 1º/5/2021





