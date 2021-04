Polícia Civil investiga sumiço de vacinas Coronavac no interior de Minas

Os 5 frascos da vacina Coronavac estavam na rede de frios do Posto de Saúde Piedade, no Bairro Aeroporto, em Capelinha (foto: Divulgação SMS Capelinha)

A Polícia Civil de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, está investigando o sumiço de cinco frascos de vacina contra a COVID-19 do Posto de Saúde Piedade, no Bairro Aeroporto. A vacina é a Coronavac, do Laboratório Butantan, e os frascos pertenciam ao lote 202010031. Assim que os servidores da SMS deram falta das vacinas, na tarde de quarta-feira (7/4), a Prefeitura de Capelinha acionou a Polícia Militar e registrou a ocorrência.

O sumiço foi constatado pelos servidores da SMS durante conferência do estoque na sala de vacinas do Posto de Saúde Piedade. Os frascos estavam na rede de frios. Na conferência, os servidores não encontraram o registro de aplicação das doses que estavam nos frascos.

A conferência, de acordo com a Prefeitura, foi minuciosa. E a procura pelos frascos foi feita até mesmo nos reservatórios onde são dispensados os frascos vazios até o descarte final.

“Não foi detectado nenhum sinal de arrombamento no posto. Ainda não há suspeitos da autoria do furto, e o caso será encaminhado para investigação da Polícia Civil”, informou a nota da Prefeitura.

A Prefeitura também informou que a decisão de divulgar a ocorrência e pedir a investigação policial faz parte da conduta da atual administração, de ser transparente com o cidadão.

“Na medida em que for ocorrendo a investigação, e, assim que for determinada a autoria do furto/extravio, também será dada a devida publicidade”, informou a Prefeitura.

Vacinação



A SMS de Capelinha lamentou o sumiço das vacinas e alegou que desde a chegada das primeiras doses, foi criada uma sala específica para o armazenamento seguro dos imunizantes, e que foram feitos investimentos no transporte das vacinas até os postos de saúde. Informou que já foram vacinadas cerca de 4 mil pessoas dos grupos prioritários.