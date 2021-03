COVID-19: Itaúna abre cadastro para vacinar idosos com mais de 73 anos

O cadastramento dará acesso à vacinação no esquema drive thru e também para quem estiver a pé (foto: Prefeitura de Itaúna/Divulgação )

Itaúna, no Centro-Oeste de Minas, começou nesta segunda-feira (29/3) o cadastramento de idosos com mais de 73 anos para receberem a primeira dose da vacina contra COVID-19. Podem se cadastrar idosos com mais de 73 anos ou que completarem até dia 31 de dezembro. O total de doses para essa fase será de 1.600 unidades.

O procedimento, que reserva a vaga e dá direito à dose, começou nesta segunda-feira, às 12h, e se estenderá enquanto houver doses disponíveis. Para fazer a inscrição é necessário acessar o site da prefeitura e fornecer alguns documentos como RG, CPF e endereço completo.





No dia da vacinação, o idoso deverá levar documento de identidade e comprovante de endereço (somente originais). A Secretaria Municipal de Saúde recomenda imprimir o cadastro. Esse cadastramento dará acesso à vacinação no esquema drive thru e também para quem estiver a pé.





Idosos comprovadamente acamados serão imunizados em casa pelas equipes de saúde da família da região de abrangência. As unidades já possuem o levantamento mas deverão ser informadas caso algum idoso com idade compatível para receber a vacina ainda não tenha sido imunizado. Para quem reside fora da área de abrangência de alguma ESF, a unidade de referência neste caso é o Posto Central.





“Apenas pessoas que não tem acesso à internet deverão procurar os postos de saúde para solicitar auxílio no cadastro. A opção pela inscrição on-line tem por objetivo evitar o deslocamento e a possível aglomeração de pessoas. No momento do cadastro o usuário terá a data e o horário que deverá se apresentar para a vacinação”, enfatiza a prefeitura.





Até o momento, Itaúna vacinou 4.391 pessoas e o total de segundas doses aplicadas é de 2003. Lembrando que o município tem uma população com cerca de 93.847 pessoas, ou seja, apenas 4,6% foi vacinada.